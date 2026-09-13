Alanyaspor ile Göztepe puanları paylaştı
Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor, Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Göztepe'nin gollerini 28. dakikada Rhaldney ile 73. dakikada penaltıdan Juan attı.
Alanyaspor'un sayılarını 63. dakikada Fernandes ile 75. dakikada Makouta kaydetti.
Bu sonuçla puanını 8 yapan Alanyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Çorum FK deplasmanına gidecek.
2 puana yükselen Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.
ALANYASPOR: 2 - GÖZTEPE: 2
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 57 Yusuf Özdemir), Duarte (Dk. 58 Hagi), Fernandes (Dk. 77 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 90 Hwang), Omar Ben Ali (Dk. 58 Cedric)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+3 Bekir Böke), Matos (Dk. 79 Anjorin), Akonnor, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Juan (Dk. 79 Armstrong)
Goller: Dk. 28 Rhaldney, Dk. 73 Juan (P) (Göztepe), Dk. 63 Fernandes, Dk. 75 Makouta (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Juan (Göztepe), Dk. 65 Hagi, Dk. 72 Lima (Alanyaspor)