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Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig’de 4’te 4 yaparak zirve ile farkı 5 puana indiren Galatasaray, şimdi de gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na dikti. Son iki sezonun şampiyonu olan Fatih Terim'in ekibi, zorlu Alanya deplasmanında rövanş için avantajlı skor almaya çalışacak. Erol Bulut'lu Alanyaspor ise taraftarı önünde avantajı kapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek ve karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Salih, Siopis, Campos, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Onyekuru, Adem

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