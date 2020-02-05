Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Süper Lig’de 4’te 4 yaparak zirve ile farkı 5 puana indiren Galatasaray, şimdi de gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na dikti. Son iki sezonun şampiyonu olan Fatih Terim'in ekibi, zorlu Alanya deplasmanında rövanş için avantajlı skor almaya çalışıyor. Erol Bulut'lu Alanyaspor ise taraftarı önünde avantajı kapmanın hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor ve karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşuyor.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Alanyaspor: 1 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 20:30

Yayın: A Spor

Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy Durmaz, Sekidika, Onyekuru