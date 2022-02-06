Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligdeki son 4 sınavını kaybeden ve maça bir haftadır Antalya'da devam eden kampla hazırlanan Galatasaray, rakibini devirip kabustan uyanmak istiyor. Alanyaspor'da ise rakibi İstanbul'a eli boş göndermenin planları yapılıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 16.00'da başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Alanyaspor - Galatasaray
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Eduardo
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi. Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.