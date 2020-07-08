Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Galatasaray ile Alanyaspor kritik bir maça çıkıyor. Alanyaspor sahasında kazanarak Avrupa kupalarına katılma hakkını sürdürmek istiyor. Galatasaray ise deplasmanda Şampiyonlar Ligi için galibiyet arıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 31. haftanın Avrupa kupalarına katılma adına en önemli maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Hem Türkiye Kupası finalisti olan hem de ilk 4 yarışını sürdüren Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma şansını arttırmak için sahasında ağırlayacağı Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor. Son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar ise hem şeytanın bacağını kırmak hem de Şampiyonlar Ligi için galibiyet arıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS HD1

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre, Adem