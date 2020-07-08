Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray ile Alanyaspor kritik bir maça çıkıyor. Alanyaspor sahasında kazanarak Avrupa kupalarına katılma hakkını sürdürmek istiyor. Galatasaray ise deplasmanda Şampiyonlar Ligi için galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de 31. haftanın Avrupa kupalarına katılma adına en önemli maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Hem Türkiye Kupası finalisti olan hem de ilk 4 yarışını sürdüren Alanyaspor, Avrupa kupalarına katılma şansını arttırmak için sahasında ağırlayacağı Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor. Son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar ise hem şeytanın bacağını kırmak hem de Şampiyonlar Ligi için galibiyet arıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Alanyaspor: 2 - 1 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

45+4' GOOOLL!!! Galatasaray, Adem Büyük'ün golü ile maçta farkı bire indiriyor! Emre Akbaba'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Younes Belhanda, Efecan Karaca'yı ekarte ederek pasını Adem Büyük'e aktarıyor. Adem Büyük'ün altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Marafona'nın yanından ağlarla buluşuyor.

45+3' GOOOLL!!! Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Jean Michael Seri orta sahada kendisine gelen topa istediği hakimiyeti kuramayınca araya giren Papiss Cisse önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerliyor ve ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

43' GOOOLL!!! Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golü ile maçta öne geçiyor! Sağ kanattan kazanılan taç atışını Juanfran kullanıyor. Sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın son çizgiye inmeden yerden içeri gönderdiği pasa hareketlenen Papiss Cisse yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS HD1

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre, Adem