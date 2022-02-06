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Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM

Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligdeki son 4 sınavını kaybeden ve maça bir haftadır Antalya'da devam eden kampla hazırlanan Galatasaray, rakibini devirip kabustan uyanmak istiyor. Alanyaspor'da ise rakibini İstanbul'a eli boş göndermenin planları yapılıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 16.00'da başlayan müsabakayı Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Alanyaspor: 1 - 1 :Galatasaray
(İkinci yarı oynanıyor)

72' KIRMIZI KART! Alanyaspor maçta 10 kişi kaldı! Sol taç çizgisi yakınında Juanfran, Ryan Babel'in başına doğru ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

41' GOOOLL!! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçta eşitliği sağladı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında uzaklaştırılan topu ceza sahası dışında kontrol eden Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla şutunu çekti. Juanfran'dan seken top kaleci Marafona'yı yanılttı ve ağlarla buluştu.

39' GOOOLL!! Alanyaspor, Wilson Eduardo'un golüyle maçta öne geçti! Joao Novais'in sağ çaprazdan ortasında Wilson Eduardo altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

7' DİREK! Efecan Karaca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Inaki Pena uzanarak topu çeldi. Wilson Eduardo dönen topa penaltı noktası civarından voleyle vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri döndü.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efkan (Umut), Efecan, Emre Akbaba, Candeias (Davidson), Eduardo (Oğuz)

Galatasaray: Pena, Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan (Erick), Berkan, Cicaldau (Feghouli), Emre Kılınç (Morutan), Kerem (Arda), Babel (Halil)

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi. Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.

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