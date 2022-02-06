Alanyaspor Galatasaray maçı başladı! 'Cimbom Kümeye' tezahüratlarıyla inlettiler

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligdeki son 4 sınavını kaybeden ve maça bir haftadır Antalya'da devam eden kampla hazırlanan Galatasaray, rakibini devirip kabustan uyanmak istiyor. Alanyaspor'da ise rakibini İstanbul'a eli boş göndermenin planları yapılıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligdeki son 4 sınavını kaybeden ve maça bir haftadır Antalya'da devam eden kampla hazırlanan Galatasaray, rakibini devirip kabustan uyanmak istiyor. Alanyaspor'da ise rakibi İstanbul'a eli boş göndermenin planları yapılıyor.

Maç öncesinde Galatasaraylı kaleciler ısınmak için sahaya çıktığında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Alanyasporlu taraftarlar, 'Cimbom Kümeye' diye tezahürat yaptı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 16.00'da başlayan müsabakayı Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor. İşte maçtan dakika dakika gelişmeler:



45. Dakika: İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

44. Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yerden yaptığı ortayı Aytemiz Alanyaspor savunması uzaklaştırıyor.

41. Dakika: GOOOLL!! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçta eşitliği sağlıyor.

39. Dakika: Golde asisti yapan isim Joao Novais oluyor.

39. Dakika: GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Wilson Eduardo'un golüyle maçta öne geçiyor. Joao Novais'in sağ çaprazdan ortasında Wilson Eduardo altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

37. Dakika: Juanfran'ın sağ kanattan ortasında Emre Akbaba altıpasın gerisinden vuruşunu yapıyor ancak topu yandan auta gönderiyor.

30. Dakika: Sol kanatta topla buluşan Ryan Babel için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

26. Dakika: Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Marcao ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

23. Dakika: Ryan Babel'in ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

23. Dakika: Ömer Bayram'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Alexandru Cicaldau, ceza sahasına girdikten sonra yerden vuruşunu yapıyor ancak Marafona yatarak gole izin vermiyor.

27. Dakika: Joao Novais'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor.

11. Dakika: Efecan Karaca, hafif sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

8. Dakika: Joao Novais, topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayı gerisinden şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

Antalya'nın şutu direkten döndü

7. Dakika: Efecan Karaca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Inaki Pena uzanarak topu çeliyor. Wilson Eduardo, dönen topa penaltı noktası civarından voleyle vuruşunu yapıyor ancak top üst direkten geri dönüyor.

7. Dakika: Joao Novais'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

İşte takımların kadroları

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Borja, Efkan, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Wilson Eduardo, Candeias

Yedekler: Serkan, Ahmet, Fer, Umut, Awaziem, Emirhan, Milunovic, Mevlja, Oğuz, Davidson

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Babel

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda, Halil, Feghouli, Boey