Alanyaspor - Galatasaray / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta, Alanyaspor - Galatasaray maçı ile kapanıyor. Sarı kırmızılı ekip, maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında zirve yarışındaki Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Alanyaspor 0 - 4 Galatasaray

84'GOL! Icardi skoru 4-0 yaptı. Kaan ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.

72'GOL! Barış Alper skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Barış Alper, dar açıdan vuruşunu yaptı. Barış'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

64'Alanyaspor'da Leroy Fer, gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61'GOL! Hakim Ziyech skoru 2-0 yapan golü attı. Sağ çaprazda topla buluşan Ziyech doğrudan kaleyi düşündü. Ziyech'in şık vuruşunda top ağlara gitti.

56'GOL! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper içeri sokuldu. Barış'ın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

54'Oğuz'un pasında ceza sahasına giren Efecan yerde kaldı. Alanyasporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Oğuz'un vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

45'+4 İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

41'Mertens'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı trivela vuruşunda top direkten döndü.

32'Galatasaray rakip yarı alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.

25'Mertens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Abdülkerim'in golden önce rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

19'KIRMIZI KART! Yardımcı hakeme tepki gösteren Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördü.

18'Savunma arkasına sarkan Icardi topa yetişemedi ve kaleci Ertuğtul ileri çıkarak topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

12'Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında Ahmed Hassan'dan önce Nelsson araya girerek topu uzaklaştırdı.

8'Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu son çizgide Aktürkoğlu içeri çevirdi ama savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

5'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

1'Maç başladı!

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

G.Saray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kererm Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

Alanyaspor ile Galatasaray 16. kez rakip

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 35 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Kasımpaşa ile mücadele etti ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Son 19 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray oynadığı son 19 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 12 lig maçında da 3 puan aldı. Cimbom ligde en son evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı.

Icardi'den son 3 maçta 4 gol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi son haftaları boş geçmiyor. Icardi, Süper Lig'de son 3 haftada rakipleri 4 kez havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile yarışıyor. Dzeko 19 golle ilk sırada yer alırken, Icardi 18 golle takip ediyor. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon 69 gol atarken bu gollerin 18'ini Mauro Icardi, 11'ini de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 33. haftada evindeki Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Okan Buruk ile Fatih Tekke 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi de Çağdaş Altay olacak.

Yabancı VAR görev yapacak

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak. Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak.



