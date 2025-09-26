Alanyaspor - Galatasaray / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Yenilmek bir yana bu sezon henüz hiç puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, ilk kez 7'de 7 yaparak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Öte yandan Süper Lig'de 17 maçla üst üste en fazla maç kazanma serisinin sahibi olan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, 3 maç daha kazanırsa kendisine ait rekoru egale edecek.

Alanyaspor 0 - 0 Galatasaray

1'İlk düdük geldi ve zorlu karşılaşma başladı.

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Lima, Ümit, Yusuf, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış, Icardi

19. RANDEVU

Ligde sarı-kırmızılılar, namağlup 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 8. sırada yer alıyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Akdeniz ekibi 18 golle cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

CİMBOM'DAN YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra ligde oynadığı bütün müsabakaları kazanırken, bu süreçte 14 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

HEDEF EN İYİ BAŞLANGIÇ

Bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, namağlup yoluna devam ediyor. Ligde 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında sahadan galip ayrılması durumunda lig tarihinde en iyi başlangıcını yapacak.

SON 7 DEPLASMAN KAYIPSIZ

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de yenildikten sonra dış sahada 4, bu sezon da 3 olmak üzere 6 maç oynadı ve hepsinden 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor ve Eyüpspor ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 6 mücadelede rakip fileleri 18 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Cimbom, 2 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.