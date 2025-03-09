Alanyaspor - Galatasaray / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Alanyaspor 0 - 0 Galatasaray

14'Galatasaray, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor. Alanyaspor ise hızlı hücum yapma arayışında.

7'Ceza sahası içinde topla buluşan Sara, topu arkadan gelen Frankowski'ye bıraktı. Frankowski'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

2'Oyun yeniden hareketlendi.

1'Osimhen karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri sahaya girdi ve yıldız oyuncunun tedavisini yapıyor.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Alanyaspor - Galatasaray ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Cordova

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

VICTOR OSIMHEN İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralalan ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında takımının 2 golünü kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon 20 lig maçında süre aldı. 16 golle takımına kritik puanlar kazandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Alanyaspor maçında da ilk 11'de yer alan Osimhen'in nasıl performans göstereceği taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Alanspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa deplasmanında berabere kalarak yara alan Cimbom, Akdeniz deplasmanında ise 3 puan alarak yaralarını sarmak istiyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, 65 puanla birinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.