Alanyaspor-Fenerbahçe Süper Lig maçı (canlı)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Alanya Oba Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak. Karşılaşma BeINSports ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR-FENERBAHÇE: 0-0 (CANLI SKOR)
1- Maçta ilk düdük çaldı.
Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko