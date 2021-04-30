Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun, Valencia’nın düşürüldüğü pozisyon için verdiği penaltı kararını VAR uyarısı ardından ofsayt gerekçesiyle iptal etmesi büyük tartışma yarattı.

Abone ol

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı; şampiyonluk ümitleri darbe yedi. Fenerbahçe ile lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Ev sahibi ekibin 3 şutu direkten dönerken, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 43. dakikadaki kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 57, Fenerbahçe ise 73 yaptı. Fenerbahçe, ikinciliğe yükselmesine karşın lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Penaltı iptal edildi

Müsabakanın 28. dakikasıda Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti. Kritik müsabakada öne geçme şansını kaçıran Fenerbahçeli oyuncular, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterirken, penaltının tartışmalı bir şekilde iptal edilmesi geceye damga vurdu.

Kural ne diyor?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) “Ofsayt” başlıklı 11. kuralı kafaları karıştırdı. Valencia’nın pozisyonu ile büyük ölçüde örtüşen kuralda şu ifadeler yer alıyor: “Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır.”

IFAB: Faul varsa penaltı verilir

Ayrıca yine IFAB’da, “Bir futbolcu ofsaytta olmasına rağmen topa değmeden önce veya rakibiyle ikili mücadele halindeyken ceza sahası içinde faule maruz kalırsa penaltı verilir mi?” sorusunun yanıtı olarak, “Faul varsa penaltı verilir” ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Pozisyonun ofsayt olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunanlar ise Valencia’nın topla oynama teşebbüsünde bulunduğunu ve konumundan yararlanarak arkasındaki Caulker’in koşu yolunu kapattığını ileri sürdü.

Mesut'un Valencia'ya pasında ofsayt olmasa kart gerekir mi?

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Çok tartışılalan ofsayt pozisyonunu yorumladı. Mesut'un Valencia'ya pasında ofsayt olmasa kart gerekir mi? Gerekir. Ya bariz gol şansından kırmızı ya da umut vadeden ataktan sarı kart olması gerekirdi. Ama hakem hiç kart göstermedi. Konu şu; topa vurulduğu anda bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt kabul edilmez. Oyuna müdahale etmesi gerekir. Topa dokunması gerekir. Ya da çok ciddi şekilde kaleciyi ya da rakip oyuncuyu engellemesi gerekir.

''Burada ciddi bir prosedür hatası var''

Burada sadece 'Valencia, savunma oyuncusunun koşu yolunda bulunuyor' diyebilirsiniz. Ama kararı VAR veremez. Hakem verir. Belki de Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'da pozisyonu izlese penaltıda ısrar edecekti. Ama VAR 'Ofsayt' dedi. Diyemez. VAR, ne dedi? 'Ofsayt var' dedi. VAR yorum gerektiren bir pozisyona karışamaz. Diyecek ki 'Gel izle. Valencia, burada ne yapmış, kendin karar ver'... Burada hakem kararı olması lazım. Burada ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsayt olması ihlal değildir. Bu kararı hakem vermeliydi. 'Sana göre, bana göre' bir karardır. VAR burada hakemin yerine yorum yapamaz. Yaşar Kemal Uğurlu'nun izleyip penaltı verme olasılığını da ortadan kaldırıyor.

''Hakemler, ağır bir kural hatası yapmışlardır''

Eski hakem Ahmet Çakar ise tartışılan penaltı kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip, topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez. Penaltı verilir der. Alanyaspor - Fenerbahçe maçında hakemler, ağır bir kural hatası yapmışlardır."