Alanyaspor Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Keşke Erol Bulut kötü biri olsaydı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı; şampiyonluk ümitleri darbe yedi. Spor yazarları, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı; şampiyonluk ümitleri darbe yedi. Fenerbahçe ile lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Ev sahibi ekibin 3 şutu direkten dönerken, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 43. dakikadaki kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 57, Fenerbahçe ise 73 yaptı. Fenerbahçe, ikinciliğe yükselmesine karşın lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 5'e çıktı.
Gürcan Bilgiç (Sabah) Tamamen rakibin üzerine kurulmuş taktiklerle sahadaydı iki takım da. Kalelerine yakın noktalardan faulden kaçınarak oynamaları öğütlenmişti oyunculara. Önde baskı vazgeçilmez; hataya zorlayın emrini yerine getiriyorlar. Alanyaspor bu kurguda daha başarılı. Küçük üçgenler ile çabuk kırdılar baskıyı. Hızlı oyuncularını defans arkasına kaçırdılar. Fenerbahçe dikine koşular denedi, Mesut'un paslarına güvenerek. Çok daha pozisyonlu ve tempolu geçmesi beklenirken, kontrolün önde olduğu, fırsatların arandığı, ceza alanlarının korumalı alan ilan edilip, şutlarla golün planlandığı bir maça dönüştü. Mesut Özil'in, cezalı İrfan Can pozisyonuna geçmesi herkes için sürprizdi. Büyük oyuncusunun, ekstra yeteneğine bir golün sığabileceğini düşündü Emre Belözoğlu. Kritik bir yerden kazanılan frikik veya kalabalığı aşacak bir ara pas. İki fırsat yakaladı Mesut. İlkinde çok önemli bir kademe vardı, ikincisi "penaltı" oldu ama Valencia ofsayta takıldı. 11'e 11 oynanırken, Fenerbahçe üç puana kafayı takmıştı. Ama Gökhan Gönül kendi hatasından doğan kırmızıya takılınca, birden bire beraberlik de iyi sonuç haline geliverdi. Eksilmek, Ozan'ın orta sahadan ayrılması, mecburi Gustavo değişikliğini peşinden getirdi. 65'te gelen Mesut- Osayi değişikliği ile bir "enerji" nakli daha yaptılar.
İlker Yağcıoğlu (Takvim) Bu skor Fenerbahçe için şüphesiz ki hiç iyi olmadı... Mutlak kazanması gereken maçta ligin en dominant takımına karşı, özellikle Gökhan atıldıktan sonra çok fazla şansı kalmadı. Ve maç berabere bitti. Gökhan tecrübesindeki bir oyuncunun o dakikada o faulu yapması doğru değildi. Takımını 10 kişi bırakmaktansa 11'e 11 1-0 geride olmak bence daha iyidir. Maçın son anları olsa böyle bir faul kabul edilebilirdi. Oyuna gelecek olursak Emre Belözoğlu'nun kendi oyun felsefesini böylesine güçlü bir rakibe karşı sürdürmek istemesi aynı şekilde oynaması hem büyük cesaret işiydi. Hem de Fenerbahçe adına yakışan bir oyun planıydı.
Ömer Üründül (Sabah) Dün geceki önemli maçın, seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını tahmin ediyordum. Ama yanılmışım. Beklediğim kalitede olmadı. Emre Belözoğlu'nun sürprizi Mesut Özil ile başlamak oldu. F.Bahçe kadro yapısı itibariyle, daha çok pas oyunuyla sahaya yayılıyordu. Ancak üretkenlik sağlayamıyordu. Alanyaspor ise kopuk kopuk ama çabuk ve dikine ataklar deniyordu. Onların da pozisyon sıkıntısı vardı. F.Bahçe'nin sezon başından beri gideremediği bir rahatsızlığı var. Kazandıkları korner sonraları veya çok adamlı hücum girişimlerinde üçüncü bölgede kaybettikleri toplardan sonra geniş alanda az adamla yakalanıyorlardı. Dün de önce böyle bir tehlikeyi hasarsız atlattılar. Ama ikincisinde Gökhan Gönül, Davidson'u düşürüp kırmızı kart gördü. İkinci yarı F.Bahçe'yi zorluklar bekliyordu. İkinci devredeki Emre Belözoğlu'nun hatalı değişikliğini görünce 'F.Bahçe buradan puan çıkaramaz' diye düşündüm. Niye diye sorarsanız, Mert Hakan'ın yerine Gustavo girmişti. Gustavo, Sosa ve hazır olmayan Mesut bir aradaydı. Üstelik de sayısal eksiklik varken… Ancak Alanyaspor kendileri için elverişli ortamı değerlendiremedi.