Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Alanyaspor - Fenerbahçe
Alanyaspor: Marafona, Milunovic, Awaziem, Mevlja, Novais, Fer, Tayfur, Borja, Efecan, Efkan, Oğuz
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sosa, Crespo, Arda, Rossi, Pelkas, Berisha
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Alanyaspor kazanmıştı.