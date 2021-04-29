Süper Lig'de 38. haftanın en kritik maçlardan birinde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, zirve takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kanarya, zorlu deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki; Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve kritik karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kanarya, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi. Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

Alanyaspor - Fenerbahçe

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.30

Yayın: beIN Sports 1

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Efecan, Siopis, Davidson, Efecan, Barerio

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Sinan, Valencia