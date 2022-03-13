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Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Alanyaspor: 0 - 1 :Fenerbahçe
(İlk yarı sona erdi)

26' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Diego Rossi'nin golüyle öne geçti! Altay Bayındır'ın uzun kullandığı kale vuruşunu iyi takip eden Diego Rossi ceza alanının hemen içerisinden topa dokunarak meşin yuvarlağı önde yakalanan Marafona'nın üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı.

Alanyaspor: Marafona, Furkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Umut, Novais, Tayfur, Efecan, Efkan, Emre

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Mesut, Osayi, Rossi, Serdar Dursun

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla Alanyaspor kazanmıştı.

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