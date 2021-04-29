Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 38. haftanın en kritik maçlardan birinde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, zirve takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kanarya, zorlu deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Alanyaspor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve kritik karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kanarya, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi. Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

Alanyaspor: 0 - 0 :Fenerbahçe

(İlk yarı oynanıyor)

12' Salih Uçan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Davidson arka direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

9' Mustafa Pektemek'in pasında Davidson ceza alanı sol çaprazından şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20.30

Yayın: beIN Sports 1

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Berkan Kutlu, Manolis Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Mustafa Pektemek

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Enner Valencia