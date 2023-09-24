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Alanyaspor - Fenerbahçe / Canlı yayın

Alanyaspor - Fenerbahçe / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. UEFA Konferans Ligi’ne 3 puanla başlayan sarı lacivertliler, deplasmanda Alanyaspor'u da yenerek yeniden liderliğe yükselmek istiyor.

Alanyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

16'Szymanski'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

12'Eduardosol çaprazdan kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.

9'Sol kanattan içeri giren Ferdi, top içeri kesti. Ön direkte Dzeko'nun dokunduğu top, kaleci Yusuf'ta kaldı.

5'Tadic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Alanyaspor: Yusuf, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kadroda 6 eksik var

Fenerbahçe'de bugün sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra; Serdar Aziz, Joshua King, Emre Mor ve Miha Zajc da Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Tam 6 eksik bulunuyor.

Ligde 15. randevu

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 15 kez rakip oldu. Geride kalan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler ise 3 kez üstünlük sağladı. 3 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Kanarya'nın 31 golüne, Akdeniz temsilcisi 15 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de rakibini 5-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, Alanya'daki maçı da 3-1 kazanmıştı.

11 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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