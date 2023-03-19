UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği maçın rövanşında evinde Sevilla'yı evinde 1-0 yenmesine rağmen son 16 turunda elenenen Fenerbahçe'de lige odaklanmış durumda. Süper Lig'in 26.haftasında deplasmanda Alanyaspor'u konuk oluyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın bu hafta Konyaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılmasının ardından aradaki puan farkını 6'ya düşürmenin peşinde. Alanyaspor Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tartışmalı pozisyonlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

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ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

ALANYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

ALANYASPOR- FENERBAHÇE İLK 11'LER

ALANYASPOR: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Candeias, Rassoul, Koulouris, Yusuf, Lusamba

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Rossi, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor . Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak mücadele 19 Mart Pazar günü (bugün) saat 19.00'da beIN SPORTS 1 ekranından yayımlanacak.

Ligde 14. randevu

Alanyaspor, Süper Lig’e yükseldiği 2016 yılından itibaren karşılaştığı Fenerbahçe ile 14. kez mücadele edecek. Geride kalan 13 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler de 3 kez üstünlük sağlayabildi. 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Kanarya’nın 28 golüne, Akdeniz temsilcisi 14 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0’lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe’de 4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve Sevilla maçında sakatlanan Michy Batshuayi ile Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attila Szalai, forma giyemeyecek.

7 futbolcu sınırda

Fenerbahçe’de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 27. hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 23 puan topladı. Rakip filelere 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon Alanya’da oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2’lik skorla yendi.