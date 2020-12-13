Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçında lider Alanyaspor ile ligin formda takımı Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki maçtır kaybeden Alanyaspor, kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Oynadığı son 3 maçı kazanan formda Beşiktaş ise bu seriyi Alanyaspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Peki; Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Koleji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Alanyaspor ise averajla zirvede bulunuyor.

Alanyaspor - Beşiktaş

Stat: Bahçeşehir Koleji

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1