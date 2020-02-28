Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Beşiktaş üst sıralar için mücadele ediyor. Alanyaspor, sahasında kazanarak, üst sıralara çıkmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'de son 2 maçta 1 puan alabilen Beşiktaş, 24. hafta açılış maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Alanyaspor - Beşiktaş
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 20.00
Yayın: beIN SPORTS HD1
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Nkodou, Lens, Tyler Boyd, Burak Yılmaz