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Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçında lider Alanyaspor ile ligin formda takımı Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki maçtır kaybeden Alanyaspor, kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Oynadığı son 3 maçı kazanan formda Beşiktaş ise bu seriyi Alanyaspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Koleji Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Alanyaspor ise averajla zirvede bulunuyor.

Alanyaspor: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Bahçeşehir Koleji
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 19.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
​Teknik Direktör: Sergen Yalçın

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