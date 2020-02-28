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Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Beşiktaş üst sıralar için mücadele ediyor. Alanyaspor, sahasında kazanarak, üst sıralara çıkmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de son 2 maçta 1 puan alabilen Beşiktaş, 24. hafta açılış maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Alanyaspor: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 20.00
Yayın: beIN SPORTS HD1

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Nkodou, Lens, Tyler Boyd, Burak Yılmaz

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