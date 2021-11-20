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Alanyaspor-Beşiktaş maçı (CANLI)

Alanyaspor-Beşiktaş maçı (CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek

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Milli ara dönüşü Beşiktaş, kötü gidişata son verme hedefiyle Alanyaspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de peş peşe Hatayspor ve Trabzonspor mağlubiyeti yaşayan siyah-beyazlılar zirvenin 10 puan gerisinde kalırken, Akdeniz ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Alanyaspor 1-0 Beşiktaş maçı (CANLI)

28' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal ortayı yapt, ceza sahası içinde Atiba kafayla topa dokundu fakat meşin yuvarlak kaleye yönelmedi.

22' Alanyaspor'da Efecan, ceza sahası dışı sol çaprazında Larin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

14' Gol... Alanyaspor 1-0 Beşiktaş (Babacar)

3' Awaziem, topu savunma arkasına sarkmak isteyen Babacar'a aktarmak istedi fakat savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

Beşiktaş'ta Batshuayı, N'sakala ve Salih Uçan yok
Ev sahibi Alanyaspor'da Cristian Borja sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta ise Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almıyor.

İşte ilk 11'ler
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

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