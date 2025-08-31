Alanyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında futbolseverlerin gözü Akdeniz'e çevriliyor. Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve getirilen Sergen Yalçın, 3 puan alarak göreve başlamak istiyor. Milli ara öncesinde hanesine 3 puan yazdırmayı hedefleyen Kara Kartal, ligdeki 2. galibiyetini almayı amaçlıyor.

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

25'Maça su molası verildi.

23'Alanyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf. Karşılaşmada tempo oldukça düşük.

14'Orkun Kökçü, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Ertuğrul, topu kornere çeldi.

12'Kartal Kayra çok uzaklardan kaleyi yokladı top üstten auta gitti.

8'Alanyaspor gole çok yaklaştı. Kartal'ın Djalo'ya pası isabetli olmadı araya giren Ogundu, müsait pozisyonda topu auta attı.

5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında tempo oldukça düşük.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Alanyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hwang, Ogundu, İbrahim, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre takımı Lausanne karşısında elenen ve Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, göreve Sergen Yalçın'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı ile çıkış arayan Kara Kartal, Alanyaspor deplasmanında 3 puan alarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılardaki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, Beşiktaş ile çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı. Sergen Yalçın siyah-beyazlı camiada 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi elde etmişti.

İKİ TAKIM ARASINDA 19. RANDEVU

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu-yeşilliler 3 galibiyet elde ederken 5 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 35 kez fileleri havalandırırken Antalya temsilcisi, 19 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Antalya'da oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Mustafa Hekimoğlu, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ayrıca; Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic'de Alanya'ya götürülmedi. İşte, Beşiktaş kamp kadrosu:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.