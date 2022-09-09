Alanyaspor Ankaragücü (CANLI YAYIN)

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Geride kalan 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Alanyaspor taraftarlarının desteği ile galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakip Ankaragücü ise zorlu deplasmanda kötü gidişe dur demek istiyor. Alanyaspor Ankaragücü maçının bilgileri ve canlı yayını haberimizde maçın ilk düdüğüyle birlikte sizlerle olacak...

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ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM

ALANYASPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Alanyaspor MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

Alanyaspor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Alanyaspor, Farioli yönetiminde sezona Vavacars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlamıştı. Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, MKE Ankaragücü karşısında taraftarı önünde kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

İlk 4 maçında umduğunu bulamadı

1 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, ilk 4 maçında umduğunu bulamadı. Sezona Arabam.com Konyaspor beraberliğiyle başlayan Başkent ekibi, sonraki 3 maçında ise rakiplerine boyun eğdi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Alanya deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor.