BIST 3.522
DOLAR 18,24
EURO 18,32
ALTIN 1.005,69
HABER /  SPOR

Alanyaspor Ankaragücü (CANLI YAYIN)

Alanyaspor Ankaragücü (CANLI YAYIN)

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Geride kalan 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Alanyaspor taraftarlarının desteği ile galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakip Ankaragücü ise zorlu deplasmanda kötü gidişe dur demek istiyor. Alanyaspor Ankaragücü maçının bilgileri ve canlı yayını haberimizde maçın ilk düdüğüyle birlikte sizlerle olacak...

Abone ol

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM

ALANYASPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Alanyaspor MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

Alanyaspor galibiyet hasretine son vermek istiyor
Alanyaspor, Farioli yönetiminde sezona Vavacars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlamıştı. Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, MKE Ankaragücü karşısında taraftarı önünde kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

İlk 4 maçında umduğunu bulamadı
1 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, ilk 4 maçında umduğunu bulamadı. Sezona Arabam.com Konyaspor beraberliğiyle başlayan Başkent ekibi, sonraki 3 maçında ise rakiplerine boyun eğdi.

Ömer Erdoğan yönetimindeki ikinci maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Alanya deplasmanında kötü gidişe dur demek istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bizim Toptan, 20 Temel Ürünün Fiyatını Sabitliyor
Bizim Toptan, 20 Temel Ürünün Fiyatını Sabitliyor
Etkilerini duyan her gün tüketiyor! İşte kuru kayısının saymakla bitmeyen faydaları
Etkilerini duyan her gün tüketiyor! İşte kuru kayısının saymakla bitmeyen faydaları
Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine esti gürledi! 'Gözünüzün yaşına bakmam! Gidene uğurlar ola...'
Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine esti gürledi! 'Gözünüzün yaşına bakmam! Gidene uğurlar ola...'
Ünlü oyuncular Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu'dan şok eden karar! Yarın bombayı patlatacaklar
Ünlü oyuncular Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu'dan şok eden karar! Yarın bombayı patlatacaklar
Ankara'da alkollü araç kullanmaya karşı çıktı diye vahşice öldürüldü!
Ankara'da alkollü araç kullanmaya karşı çıktı diye vahşice öldürüldü!
Sevgilisini yalnız bırakmadı! Aleyna Tilki ve Uzi'den yepyeni samimi pozlar
Sevgilisini yalnız bırakmadı! Aleyna Tilki ve Uzi'den yepyeni samimi pozlar
Karadenizbirlik'in ayçiçeği ön alım fiyatınının ardından Trakya Birlik de fiyatını açıkladı
Karadenizbirlik'in ayçiçeği ön alım fiyatınının ardından Trakya Birlik de fiyatını açıkladı
Oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis'ten haber alınamıyor! Kaçırıldı mı boğuldu mu?
Oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Ömer Halis'ten haber alınamıyor! Kaçırıldı mı boğuldu mu?
Tv8'de iddialı dizisini duyurdu! Tuzak'tan sonra Sıfırın Gücü kadrosuyla bile heyecanlandırıyor
Tv8'de iddialı dizisini duyurdu! Tuzak'tan sonra Sıfırın Gücü kadrosuyla bile heyecanlandırıyor
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bildi! 7 ay önce yazmış... 2062 ile ilgili korkunç yazı
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bildi! 7 ay önce yazmış... 2062 ile ilgili korkunç yazı