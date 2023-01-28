Alanya'dan sevindiren haber! Ekipler seferber oldu, yangın kontrol altına alındı
Antalya’nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı mahallesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevler nedeniyle Bayırkozağacı mahallesinde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Gece geç saatlerde kısmen kontrol altına alınan yangın sabah saatleri itibariyle tamamen kontrol altına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan akşam saatlerinde orman yangını meydana geldi.
Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin cansiperane çalışması rüzgara rağmen sabah saatlerine kadar devam etti.
Kısa süreli kendisini gösteren yağmurun ise meteoroloji verilen göre ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı öngörülüyordu. Şehrin farklı noktalarında çıkan yangınların kontrol altına alındığını yalnızda Bayırkozağacı bölgesindeki yangının devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yağmurun yağmasıyla köye giden alevlerin kısmen kontrol altına alındığını ifade etmişti.
“Yağmurun yağmasıyla biraz kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde yağmurun etkisini arttırması bekleniyor.