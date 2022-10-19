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Alanya'da görevli cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Alanya'da görevli cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, bir otelin odasında ölü bulundu. Aykut'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken ölüm nedeni incelemelerin ardından belirlenecek.

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Olay, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan ve ilçede görev yapan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut’tan haber alınamadı. Odayı kontrol eden otel personeli Aykut’u hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aykut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aykut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Aykut’un ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan, Aykut’un 2016 yılında Alanya’da göreve başladığı evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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