Alanya’da Bülent Ersoy rüzgarı esti
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Bülent Ersoy sahneye çıktı. Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi de yapıldı.
Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk günü eğlenceleri, Dj Burak Yeter’in performansıyla başladı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında kalan Yeter, birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu.
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DJ performansının ardından sahneye Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy çıktı.
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Alanı dolduran kalabalık tarafından dakikalarca alkışlanan Ersoy’a şarkı aralarında ise yaptığı esprilerle vatandaşları kahkahalara boğdu.
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Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy’a eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.
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