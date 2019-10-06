Alaçatı'da 40 yıl sonra bir ilk kilosu tam 300 euro olarak belirlendi
İZMİR'in Çeşme ilçesinde bulunan 200 yıllık sakız ağaçları, 40 yıl aranın ardından ilk ürünlerini vermeye başladı. Elde edilen damla sakızının kilogramı, 300 eurodan satışa sunulacak.
Çeşme Belediyesi, ilçede bulunan, ancak uzun zamandır hasadı yapılmayan sakız ağaçlarından çıkan damla sakızını ekonomiye kazandırmak için 'Çeşme'den Sakız Damlıyor' projesini başlattı.
Alaçatı Mahallesi'nde Rumlardan kalan 110 sakız ağacının günlerce bakımları yapıldı, ürün elde edilir duruma getirildi.
Tek tek toplanıyor: Hasat için ilk çizikler atıldıktan sonra ağaçlardan doğal reçine elde edildi. Şimdi, kuruyan ve küçük taneler şeklinde yere düşen sakızlar, işçiler tarafından tek tek toplanıyor. Toplanan sakızlar temizlendikten ve çeşitli işlemlerden geçirilip, satışa sunuluyor.
Ekonomiye kazandırılmak isteniyor: Çeşme Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Projeleri Sorumlusu Kazım Beyaz, ilçede uzun yıllar sonra ilk kez sakız hasadının başladığını, bu değerli ürünü ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi.