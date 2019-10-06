Alaçatı'da 40 yıl sonra bir ilk kilosu tam 300 euro olarak belirlendi

Tek tek toplanıyor: Hasat için ilk çizikler atıldıktan sonra ağaçlardan doğal reçine elde edildi. Şimdi, kuruyan ve küçük taneler şeklinde yere düşen sakızlar, işçiler tarafından tek tek toplanıyor. Toplanan sakızlar temizlendikten ve çeşitli işlemlerden geçirilip, satışa sunuluyor.