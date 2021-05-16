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Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

Borçları yüzünden maddi sıkıntılar çeken müziğin sevilen ismi Kibariye, zor günler geçiriyor.

Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen çift bu kez parasal sıkıntıya düştüğü haberiyle olay oldu. 

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Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

60 yaşındaki Kibariye'nin başı borçları yüzünden derde girdi. 

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Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

Maddi sıkıntılar çektiği öne sürülen Kibariye'nin Bodrum Gündoğan'daki villasına alacaklıların el koyup yerleştiği söylenmişti.

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Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

Polis ekiplerine yapılan şikayetler sonucu evin boşaltıldığı ileri sürüldü.

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