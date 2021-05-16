Alacaklılar çökünce başı derde gitti! Kibariye dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı
Borçları yüzünden maddi sıkıntılar çeken müziğin sevilen ismi Kibariye, zor günler geçiriyor.
Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen çift bu kez parasal sıkıntıya düştüğü haberiyle olay oldu.
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60 yaşındaki Kibariye'nin başı borçları yüzünden derde girdi.
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Maddi sıkıntılar çektiği öne sürülen Kibariye'nin Bodrum Gündoğan'daki villasına alacaklıların el koyup yerleştiği söylenmişti.
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Polis ekiplerine yapılan şikayetler sonucu evin boşaltıldığı ileri sürüldü.
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