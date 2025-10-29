Alacağı ücret Türkiye'de ilk! Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı ücreti olay...
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, iddialı yapım “A.B.İ” (Aile Bir İmtihandır) dizisiyle televizyona dönmeye hazırlanıyor. Henüz yayınlanmadan oyuncu kadrosu ve konusuyla gündem olan dizi, bu kez başrollerin bölüm başına alacağı ücretle konuşulmaya başladı. İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücret ise Türk televizyon tarihinde bir ilk...
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Aile Bir İmtihandır” dizisinde İmirzalıoğlu, ‘Doğan’ karakterine hayat verecek.
AFRA SARAÇOĞLU İLE BAŞROLLERDE
Afra Saraçoğlu’yla başrolleri paylaşan ünlü oyuncunun, bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı yazısında İmirzalıoğlu'nun yatırım planı da yer aldı.
İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ GÖZDESİ TRAKYA!
Gayrimenkul yatırımlarıyla da tanınan İmirzalıoğlu'nun, yeni kazancını yine emlak sektörüne yönlendireceğini yazan Dağıstanlı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Kenan İmirzalıoğlu için ‘Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun’ denir. Ama yeni hedefi; Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler…"