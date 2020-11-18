BIST 1.289
DOLAR 7,72
EURO 9,16
ALTIN 468,27
HABER /  POLİTİKA

Alaattin Çakıcı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çakal sözlerine sert yanıt

Alaattin Çakıcı, ölümle tehdit iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Abone ol

Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağır ifadelerle tehdit ettiği mektup gündeme bomba gibi düştü. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez

Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Eleştirilerin odağındaki Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun tepkisine Twitter hesabında sert bir dille yanıt verdi. 

"Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına"

"Sen ve avanene sesleniyorum" diyen Çakıcı, "Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve o avanende o yürek var mı?" ifadelerini kulandı.

Kılıçdaroğlu'nu PKK ve silahlı sol örgütlerle işbirliği içinde olmakla suçlayan Çakıcı, "O yalaka ağzından Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme" dedi.

Çakıcı ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sormuştu. Çakıcı dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yayınladığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol”,  'dürzü', 'seni bakla çubuğu ile tanıştırırım" gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullanmıştı.

İlgili Haberler
Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da mezarlıkta korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi
TBMM'de 2021 bütçesi görüşmeleri! Vergi yükü yüzde 20 artıyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı savcılığa şikayet etti
Ali Babacan: Ekonomide krizin sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Nedim Şener Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili Uğur Poyraz'ı fena yakaladı
İstanbul'da yasak saatleri açıklandı! Kimin ne zaman sokağa çıkması yasak?
ÖNCEKİ HABERLER
Bir ülkede salgın sona erdi! 2 binden fazla kişi ölmüştü
Antalya'da tatilde cinsel saldırı iddiası! İki sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Mustafa Aksakallı kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Bursa'da yüklü miktarda ele geçirildi! Piyasa değeri 1,5 milyon lira
Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı açıklaması
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve günleri 2020
Yorumlar 72 yorum