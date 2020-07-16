Alaattin Çakıcı ile Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu fotoğrafını paylaştı

Serengil fotoğrafın altına da "Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaaddin çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz" diye yazdı.