Alaaddin Çakıcı Seren Serengil dost çıktılar! Serengil paylaştı işte Çakıcı'nın son hali

Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaaddin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı. Seren Serengil, Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte fotoğraflarını paylaştı... İşte Alaaddin Çakıcı'nın son hali ve Serengil'in o paylaşımı...