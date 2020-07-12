Alaaddin Çakıcı Seren Serengil dost çıktılar! Serengil paylaştı işte Çakıcı'nın son hali
Af yasasıyla cezaevinden çıkan Alaaddin Çakıcı'nın son halini ünlü sunucu Seren Serengil paylaştı... Serengil, Alaaddin Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı ve dostluklarını ifşa etti...
Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaaddin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı. Seren Serengil, Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte fotoğraflarını paylaştı... İşte Alaaddin Çakıcı'nın son hali ve Serengil'in o paylaşımı...
Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaaddin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı.
Seren Serengil, Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte fotoğraflarını paylaştı... İşte Alaaddin Çakıcı'nın son hali ve Serengil'in o paylaşımı...
"Annemin , babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaaddin çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik.. tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz.."