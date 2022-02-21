Al Sana Haber'de Seyhan Soylu ifşası 'Yeliz Yeşilmen boşandığı Ali Uğur Akbaş ile birlikte oluyor'

"Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" : Eski eş Ali Uğur Akbaş'ın Yeliz Yeşilmen'i YouTube yayınında ifşa eden Seyhan Soylu, "Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.