Al Sana Haber'de Seyhan Soylu ifşası 'Yeliz Yeşilmen boşandığı Ali Uğur Akbaş ile birlikte oluyor'
Al Sana Haber programını YouTube üzerinden sürdüren Seyhan Soylu, şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in eski eşi Ali Uğur Akbaş ile bir otel suitinde birlikte olduğunu ifşa etti.
Flash Tv yönetimiyle yaşadığı krizin ardından YouTube üzerinden yayın hayatına devam eden Al Sana Haber programının moderatörü, Sisi lakaplı Seyhan Soylu, ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen'i yayında ifşa etti. Yeliz Yeşilmen'in boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş ile beraber olmaya devam ettiğini söyleyen Seyhan Soylu'ya, Yeliz Yeşilmen'den Yabancıya gitmiyor. Kocamın olmayı özlemişim" yanıtı gelince stüdyoda kahkahalar patladı.
2010 yılında evlendiği Adanalı ünlü iş adamı eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşanan model, sunucu, şarkıcı, ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eski eşiyle görüşmeye devam ettiği ortaya çıktı.
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Youtube yayınında şarkıcı Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Adanalı ünlü iş adamı Ali Uğur Akbaş'ın 2010 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Yeliz Yeşilmen'e süit oda tuttuğunu söyledi. Yeliz Yeşilmen çığlık atarak Seyhan Soylu'yu susturmaya çalışsa da Soylu açıklamasına devam etti.
"Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" : Eski eş Ali Uğur Akbaş'ın Yeliz Yeşilmen'i YouTube yayınında ifşa eden Seyhan Soylu, "Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.