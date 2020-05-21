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Al Sadd'dan Mesut Özil'e rekor teklif!

Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Katar'dan çılgın bir teklif yapılacak.

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Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

İlk tercih Mesut
Fanatik'in haberine göre; Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında.

Amrabat beklemede tutuluyor
Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü. 

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