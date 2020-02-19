Al Pacino'yu genç oyuncu sevgilisi 'cimri' ve 'çok yaşlı' diye terketti
Hollywood'un efsane ismi Al Pacino, genç İsrailli oyuncu sevgilisi Meital Dohan tarafından cimrilikle suçlanarak terk edildi. Dohan, Al Pacino'nun çok yaşlı olduğunu da söyledi.
İsrailli oyuncu Meital Dohan, sevgilisi ünlü aktör Al Pacino ile yollarını ayırdığını duyurdu. Dohan, ayrılık gerekçesi olarak aralarındaki aşılmaz yaş farkını ve ünlü aktörün para harcamayı sevmemesini gösterdi. Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden Al Pacino’nun bu ay düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ne yalnız katılması üzerine alevlenen ayrılık dedikoduları bizzat sevgilisi Meital Dohan tarafından doğrulandı. Dohan, iki yıllık ilişkilerine nokta koyduğunu söyledi.
Para harcamayı pek sevmiyor
İsrail’de yayın yapan La'Isha dergisine konuşan 40 yaşındaki Meital Dohan, 79 yaşındaki Pacino ile aralarındaki yaş farkının ve ünlü aktörün ‘para harcamayı pek sevmediği’ gerçeğinin ilişkiyi bitirdiğini belirtti.
Bu kadar yaşlı biriyle olmak zor
Meital Dohan, ‘Al Pacino bile olsa bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmanın zor olduğunu’ söyledi.
İsrailli oyuncu, “İnkâr etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse hâlihazırda yaşlı bir adam. Tüm sevgime rağmen ilişki yürümedi” dedi