Al Ittihad'dan Aboubakar'a dev teklif!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Aboubakar'a, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan baş döndüren bir teklif geldi.

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Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Vincent Aboubakar için transfer iddiaları bitmiyor. Aboubakar dev bir teklif alırken Kamerunlu golcünün bu tekliften oldukça etkilendiği ifade edildi.

3 yıllık 13 milyon euro

Al-Nassr ve Al-Ittihad ,Vincent Aboubakar’ı transfer etmek için yarış halinde. Al-Ittihad 3 yıllığına 13 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Aboubakar, teklifleri düşünmek için süre istedi.

Aboubakar teklife sıcak bakıyor



Ayrıca Suudi Arabistan basınına göre, Al Ittihad, Beşiktaş ile mukavelesi sona eren Aboubakar'a senelik 4 milyon euro önerdi. Son olarak Beşiktaş'tan 1.5 milyon kazanan forvet teklife sıcak bakıyor.

Fenerbahçe de istiyor



Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Vincent Aboubakar'ın son kararını sözleşmesinin sona ermesinin ardından vereceği öğrenildi. Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Kamerunlu golcü 1 Temmuz itibariyle serbest kalacak ve istediği kulüple görüşmelerini gerçekleştirebilecek.

29 maçta 16 gol attı



Beşiktaş formasıyla geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmaya çıkan Vincent Aboubakar 16 gol atıp 5 asist yaptı. Aboubakar ligin son haftalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.