Aksaray'daki kazada TOFAŞ marka araç ikiye ayrıldı

Aksaray'daki kazada TOFAŞ marka araç ikiye ayrıldı

AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün (14) içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.

Aksaray'daki kazada TOFAŞ marka araç ikiye ayrıldı - Sayfa 1

Kaza, saat 08.45 sıralarında Eşmekaya-Eskil arasında meydana geldi. Cavit Öztürk'ün (33) kullandığı 34 İY 3481 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Servet Dağlı'nın(52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

16
Aksaray'daki kazada TOFAŞ marka araç ikiye ayrıldı - Sayfa 2

Çarpışmanın etkisiyle Dağlı'nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada Cavit Öztürk, kızı Nisa Öztürk ve Feyza Çaymaz (19) ile Servet Dağlı yaralandı.

26
Aksaray'daki kazada TOFAŞ marka araç ikiye ayrıldı - Sayfa 3

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

36
Aksaray'daki kazada TOFAŞ marka araç ikiye ayrıldı - Sayfa 4

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulunslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servet Dağlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

46