GÜNCEL

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

AKSARAY’da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 57’nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çankırı'da kamyonet kasasındaki vahşi hayvanları görenler şaştı kaldı
Çankırı'da kamyonet kasasındaki vahşi hayvanları görenler şaştı kaldı
IMF Başkanlığı için en güçlü aday! BoE Başkanı Carney
IMF Başkanlığı için en güçlü aday! BoE Başkanı Carney
Abdullah Avcı onay verdi! Milli yıldıza 2 yıllık teklif
Abdullah Avcı onay verdi! Milli yıldıza 2 yıllık teklif
Medipol Başakşehir'den Eto'o' bombası!
Medipol Başakşehir'den Eto'o' bombası!
Enflasyon verisi sonrası gerileyen dolar tekrar yükselmişti! İşte son durum
Enflasyon verisi sonrası gerileyen dolar tekrar yükselmişti! İşte son durum
Selçuk Şahin'den yıllar sonra gelen Emre Belözoğlu itirafı
Selçuk Şahin'den yıllar sonra gelen Emre Belözoğlu itirafı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alkollü kaptan tekneye böyle çarptı
Alkollü kaptan tekneye böyle çarptı
Peru Şili'yi 3-0 mağlup etti
Peru Şili'yi 3-0 mağlup etti
Amasya'da 75 yaşındaki şahıs kadınları bakın nasıl tuzağa düşürüyormuş
Amasya'da 75 yaşındaki şahıs kadınları bakın nasıl tuzağa düşürüyormuş
Çanakkale'de yavru kuzu ölen küçükbaşların içinde annesini aradı
Çanakkale'de yavru kuzu ölen küçükbaşların içinde annesini aradı
Kağıthane’de kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
Kağıthane’de kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Hindistan'da topla oynayan inek sosyal medyayı salladı
Hindistan'da topla oynayan inek sosyal medyayı salladı
Milli Takımı finale çıkaracak futbolcuya öyle bir söz verdi ki...
Milli Takımı finale çıkaracak futbolcuya öyle bir söz verdi ki...