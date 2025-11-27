BIST 10.955
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.669,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 425 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te iki markete kapatma cezası verildi
Gaziantep'te iki markete kapatma cezası verildi
Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
Volkan Demirel'den gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar
Volkan Demirel'den gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalar
Bulgaristan’da protesto sonuç verdi: Bütçe gözden geçirilecek
Bulgaristan’da protesto sonuç verdi: Bütçe gözden geçirilecek
Sülfür gazı tespiti sonrası Atatürk İlkokulu ve termal tesisler kapatıldı
Sülfür gazı tespiti sonrası Atatürk İlkokulu ve termal tesisler kapatıldı
LG üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği
LG üst yönetiminde yeni atama ve organizasyon değişikliği
DeFacto "Yeni Yıl Parti" koleksiyonunu tanıttı
DeFacto "Yeni Yıl Parti" koleksiyonunu tanıttı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2" operasyonuna ilişkin konuştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Narkokapan Antalya-2" operasyonuna ilişkin konuştu
Başkan duyurdu! Cenk Tosun ve Emre Mor aynı takımda buluşuyor
Başkan duyurdu! Cenk Tosun ve Emre Mor aynı takımda buluşuyor
Muğla'da tavuktan zehirlenen 3 kardeşten kötü haber! Neslinur yaşamını yitirdi
Muğla'da tavuktan zehirlenen 3 kardeşten kötü haber! Neslinur yaşamını yitirdi
Şam Havalimanı'nda 4 milyar dolarlık yatırım Cengiz ve Kalyon İnşaat'tan açıklama
Şam Havalimanı'nda 4 milyar dolarlık yatırım Cengiz ve Kalyon İnşaat'tan açıklama
Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!
Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!