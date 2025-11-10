BIST 10.803
DOLAR 42,23
EURO 48,84
ALTIN 5.549,73

Aksaray'da pancar tarlasında ürküten görüntü! 15 metrelik obruk oluştu, yetkililer inceleyecek

|
Aksaray'da pancar tarlasında ürküten görüntü! 15 metrelik obruk oluştu, yetkililer inceleyecek

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde pancar tarlasında yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruk meydana geldi.

Aksaray'da pancar tarlasında ürküten görüntü! 15 metrelik obruk oluştu, yetkililer inceleyecek - Resim: 1

Gazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde kendisine ait pancar tarlasında hasat yapan Mevlüt Ağır, arazisinde obruk oluştuğunu fark edince durumu mahalle muhtarına ve jandarma ekiplerine bildirdi.

15
Aksaray'da pancar tarlasında ürküten görüntü! 15 metrelik obruk oluştu, yetkililer inceleyecek - Resim: 2

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik amacıyla obruğun etrafına şerit çekerek alanı koruma altına aldı.

25
Aksaray'da pancar tarlasında ürküten görüntü! 15 metrelik obruk oluştu, yetkililer inceleyecek - Resim: 3

Yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu öngörülen obruk, yetkililer tarafından incelenecek.

35
Aksaray'da pancar tarlasında ürküten görüntü! 15 metrelik obruk oluştu, yetkililer inceleyecek - Resim: 4

Sultanhanı ve çevresinde son yıllarda yer altı su seviyesinin düşmesi ve aşırı yer altı suyu kullanımına bağlı olarak obruk oluşumlarının arttığı biliniyor. 

45