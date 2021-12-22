Aksaray'da öğretmenden öğrenciye tokat ve yumruklu dayak

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Açığa alınan Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'ye tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yi Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., "Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi. Açığa alınan Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.