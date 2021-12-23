Aksaray'da öğretmen öğrenciyi dövdü! Onu gören diğer 2 öğretmenin tavrına bakın

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda öğretmen Ali Rıza Y., bir öğrenciyi fena halde dövdü. 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi koridorda darp eden öğretmen gündeme otururken, olaya tanık olan 2 öğretmenin tutumları da tartışma konusu oldu. .

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'ye tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Olay anı koridordaki kameraya yansırken, öğretmenin dayak atarken artistik hareketler sergilemesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dayakçı öğretmen kadar olaya tanık olan 2 öğretmen de gündemde. Öğretmenlerden biri gürültüyü duyup sınıfından çıkıyor ve olaya bakıyor. Sonrasında da hemen kapıyı kapatıp sınıfına dönüyor.

Bir diğer sınıfta ders veren öğretmen Gülcan Ünlü ise gürültüye koridora çıktığında hemen müdahale ediyor ve kendini öğretmen ile öğrencinin arasına atıyor. Gülcan Ünlü, dayakçı öğretmenin önünde öğrencisine siper olup onu koruyor.

Küfür etti demişler diye

Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., "Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi. Açığa alınan Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.