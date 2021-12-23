Aksaray'da öğrencisini döven öğretmene Demet Akalın ve Ezgi Mola'dan tepki
AKSARAY'da öğrencisine yumruk atıp boğazını sıkarak döven öğretmen Ali Rıza Y. 'nin dehşet videosunun sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ oldu. Demet Akalın ve Ezgi Mola başta olmak üzere pek çok ünlü sözde öğretmene isyan etti!
AKSARAY'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anların videosu sosyal medyada infial yarattı. Öğrencisi T.K'yı koridora çıkararak tokat ve yumruk atıp döven, boğazını sıkan Ali Rıza Y.'nin meslekten men edilip ceza alması için sosyal medyada ünlülerden diğer kullanıcılara pek çok kişi seferber oldu.
Dayak yiyen çocuk 10 gün iş göremez raporu aldı!
Çocuğun dayak yediği esnada gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun uğradığı şiddet sonucu 10 gün iş göremez raporu verildiğini belirten baba Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, ''T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk'' dedi. Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Açığa alındı!
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.
Demet Akalın ateş püskürdü
Toplumsal olaylarda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın da Aksaray'da gerçekleşen bu skandala sessiz kalmadı. Akalın, öğretmen Ali Rıza Y.'ye ateş püskürdü.