Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü

Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü

 AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü - Sayfa 1

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi.

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Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü - Sayfa 2

 Kemal Bozok (58) yönetimindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. 

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Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü - Sayfa 3

Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü - Sayfa 4

Otomobildeki sürücü Kemal Bozok ve annesi Emine Bozok'un (90) hayatını kaybettiği, yakınları Safire İlhan'ın (65) ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

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