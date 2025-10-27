Aksaray'da korkunç kaza! Alkollü sürücünün rahatlığı pes dedirtti

Aksaray’da alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, kaza yaptıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak bir kahveye girip çay içmeye başladı. Yapılan alkol testi, sürücünün yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü olduğunu ortaya koydu.

Olay, Aksaray’da meydana geldi. Alkollü sürücünün kullandığı araç bir kazaya karıştı. Ancak sürücü, kaza sonrasında beklenmedik bir hareketle olay yerinden ayrılarak yakındaki bir kahvehaneye gitti. Burada sakin bir şekilde çay içmeye başlayan sürücü, kolluk kuvvetleri tarafından lokalde bulundu.

Yasal Sınırın 8 Kat Üzerinde Çıktı

Şüpheli sürücüye yapılan alkol testi sonucu şaşkınlık yarattı. Testte, sürücünün promil değerinin yasal sınırın 8 kat üzerinde olduğu belirlendi. Bu durum, trafikte ciddi bir güvenlik ihlali olarak kayıtlara geçti.

Sürücüye İdari İşlem Uygulandı

Olayla ilgili olarak sürücüye gerekli idari işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Trafik ekipleri, benzer vakaların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdıklarını ifade etti.

Yetkililer, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.