Aksaray'da kız çocuklarına istismarda bulunup fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı

BURSA İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmak, fuhşa zorlama ve çocuk kaçırma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un (28) kentte olduğunu tespit etti.